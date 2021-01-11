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​Анна Томазова ответит на «коммунальные» вопросы сургутян

Врио главы Сургута Анна Томазова в прямом эфире ответит на вопросы о работе городских УК

​Анна Томазова ответит на «коммунальные» вопросы сургутян
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

В четверг, 14 января, в 18.00 состоится прямой эфир врио главы Сургута Анны Томазовой по вопросам работы управляющих компаний города. Об этом сообщается в официальной группе администрации во «ВКонтакте».

«Мы заметили, что за время праздников у вас появилось много коммунальных вопросов. В этот четверг, 14 января, Анна Томазова в прямом эфире ответит на вопросы о работе управляющих компаний Сургута. Как работают управляющие компании? Кому звонить, куда писать и что делать, если? Пишите ваши вопросы в комментариях к этому посту или в личке. Обсудим самые злободневные темы в прямом эфире в четверг в 18.00», – говорится в посте.

Пока вопросов от горожан не поступило. Отметим, что во время новогодних каникул сургутяне жаловались на несвоевременную уборку мусора.


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Сегодня в 18:18, просмотров: 304, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:43
А что не 18 января?

Боже Сургут храни.

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