Врио главы Сургута Анна Томазова в прямом эфире ответит на вопросы о работе городских УК

В четверг, 14 января, в 18.00 состоится прямой эфир врио главы Сургута Анны Томазовой по вопросам работы управляющих компаний города. Об этом сообщается в официальной группе администрации во «ВКонтакте».

«Мы заметили, что за время праздников у вас появилось много коммунальных вопросов. В этот четверг, 14 января, Анна Томазова в прямом эфире ответит на вопросы о работе управляющих компаний Сургута. Как работают управляющие компании? Кому звонить, куда писать и что делать, если? Пишите ваши вопросы в комментариях к этому посту или в личке. Обсудим самые злободневные темы в прямом эфире в четверг в 18.00», – говорится в посте.

Пока вопросов от горожан не поступило. Отметим, что во время новогодних каникул сургутяне жаловались на несвоевременную уборку мусора.