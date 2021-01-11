Еще два мужчины и три неизвестные женщины подали заявку на участие в выборах мэра Сургута

Как оказалось, всего за сегодняшний день было семь кандидатов на должность главы Сургута – среди них три женщины и четыре мужчины. Таким образом, на пост мэра претендуют 59 человек.

О двоих из них siapress.ru сообщал ранее – 35-летний сотрудник «Сургутнефтегаза» Максим Дубовик и 58-летний Александр Жиурин, который, в основном, занимается уходом за матерью. Два других претендента – 47-летний работник «Юграстройгаз» Алексей Медведев и очередной представитель «Сургутнефтегаза» 42-летний Осман Аушев.

Женщины пожелали остаться анонимными и не оставили никаких контактных данных для СМИ.

Напомним, что изъявить желание и попробовать побороться за место градоначальника можно до 12 января. Выборы нового главы Сургута состоятся на следующей неделе.