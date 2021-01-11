Владелец кафе «Гюмри» в Сургуте 13 раз попался на нарушении правил для общепита, введенных на фоне коронавируса

В Сургуте кафе «Гюмри» могут закрыть. Причиной такому радикальному решению стало частое нарушение правил, связанных с обеспечением безопасности горожан от коронавируса. Об этом заявил начальник местного управления по делам ГО и ЧС Олег Пухтеев на сегодняшнем брифинге для журналистов.

«Проводились рейды по объектам общепита. Есть у нас в городе такое кафе «Гюмри», на проспекте Комсомольском. В отношении заведения только в 2020 году сотрудниками полиции было пресечено 13 административных правонарушений, связанных с коронавирусом. Индивидуальный предприниматель выступал на заседании городского оперативного штаба. По информации директора кафе, он понимает свою ответственность и пообещал исправиться, но Роспотребнадзор рассматривает возможность закрытия», – рассказал глава управления.

Отмечается, что три раза на владельца заведения было подано в суд, ему назначили несколько штрафов на общую сумму 95 тысяч. Некоторым посетителям «Гюмри» также досталось – шестеро горожан ответили рублем, а трое отделались предупреждениями.