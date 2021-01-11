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Новый кандидат на пост мэра Сургута — снова из Сургутнефтегаза

Список претендентов на должность главы Сургута продолжает пополняться

Новый кандидат на пост мэра Сургута — снова из Сургутнефтегаза
фото: 2ГИС

Еще один сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз» претендует на место мэра города – 35-летний Максим Дубовик. Он стал вторым, кто сегодня, 11 января, решил подать документы и побороться за пост главы.

Напомним, что заявиться в качестве кандидата можно 12 января. Выборы состоятся 18 числа текущего месяца. Ранее siapress.ru публиковал полный список членов комиссии по отбору претендентов – в нее вошли четыре человека из Сургута и четыре с округа.

Проследить за пополнением списка желающих стать градоначальником можно на специальной теме портала.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 478, комментариев: 5
Комментарии:
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 16:26
Еще не он... Ждем реального ..
Alkonowa1ow
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Сегодня в 16:55
«Реальный» появится во второй половина дня 12 января 2021 года.
Сергей Б Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:02
Он уже там среди анонимов затесался.

Иначе зачем вся эта анонимная массовка.
6xz34e
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Сегодня в 17:32
12 января в 16.55 принесет документы.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 17:42
Завтра у СМИ «горячий денёк». Уже с утра, видимо, будут у здания ГА находится дежурные бригады комментаторов и операторов ТВ и радиостанций для ведения прямых репортажей с места событий. Развёрнуты спутниковые тарелки. «Весь мир замер в ожидании...».
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