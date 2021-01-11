Список претендентов на должность главы Сургута продолжает пополняться

Еще один сотрудник ПАО «Сургутнефтегаз» претендует на место мэра города – 35-летний Максим Дубовик. Он стал вторым, кто сегодня, 11 января, решил подать документы и побороться за пост главы.

Напомним, что заявиться в качестве кандидата можно 12 января. Выборы состоятся 18 числа текущего месяца. Ранее siapress.ru публиковал полный список членов комиссии по отбору претендентов – в нее вошли четыре человека из Сургута и четыре с округа.

Проследить за пополнением списка желающих стать градоначальником можно на специальной теме портала.