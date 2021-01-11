В Сургуте росгвардейцы обезвредили гранату

В Сургуте в одном из гаражных боксов на улице Профсоюзов обнаружили предмет, похожий на гранату. К месту находки съехалась группа ОМОН «Стерх».

После обследования оказалось, что это действительно боеприпас. В пресс-службе окружной Росгвардии пояснили, что находка являлась ручной гранатой РГД-5.

«С соблюдением всех необходимых мер безопасности сотрудники Росгвардии обезвредили опасную находку и передали ее сотрудникам следственно-оперативной группы полиции для дальнейшего разбирательства», – прокомментировали представители силовой структуры.