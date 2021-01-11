В Сургуте местный житель собирался продать 11 тонн паленой выпивки, но на него завели уголовное дело

Житель Сургута стал фигурантом уголовного дела: он собирался продать местным магазинам и ларькам более 11 тонн паленого алкоголя на сумму, превышающую один миллион рублей. Незаконную деятельность смогли пресечь силовики – злоумышленника поймали в момент сбыта 8000 литров спиртного. Остальной товар удалось обнаружить на складе.

Отмечается, что горожанин находится под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.

«В настоящее время следователями УМВД России по г. Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», – сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.