В Сургуте определили список дорог, которые отремонтируют в 2021 году

В 2021 году в Сургуте планируют обновить более семи километров дорог. На эти цели в бюджете предусмотрено 569 млн. рублей. По итогам онлайн-опроса горожан власти города определили список приоритетных участков дорог для ремонта на 2021 год. Для голосования были предложены варианты, которые явно нуждаются в срочном ремонте. Каждый участник опроса мог выбрать три варианта ответа, из чего и складывался приоритет. Варианты расположились таким образом:
- Маяковского – 3 участка – 1,37 км;
- от проспекта Мира до улицы Профсоюзов - 0,3 км;
- от улицы Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе – 0,42 км;
- от улицы 30 лет Победы до улицы Мира – 0,65 км);
- Крылова – 1,14 км (от улицы Билецкого до улицы Грибоедова);
- Центральная – 0,7 км;
- Тюменский тракт – 3,5 км;
- Быстринская – 0,66 км;
- Югорский тракт – 0,5 км.