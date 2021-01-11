В Сургуте определили список дорог, которые отремонтируют в 2021 году

В 2021 году в Сургуте планируют обновить более семи километров дорог. На эти цели в бюджете предусмотрено 569 млн. рублей. По итогам онлайн-опроса горожан власти города определили список приоритетных участков дорог для ремонта на 2021 год. Для голосования были предложены варианты, которые явно нуждаются в срочном ремонте. Каждый участник опроса мог выбрать три варианта ответа, из чего и складывался приоритет. Варианты расположились таким образом:

- Маяковского – 3 участка – 1,37 км;

- от проспекта Мира до улицы Профсоюзов - 0,3 км;

- от улицы Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе – 0,42 км;

- от улицы 30 лет Победы до улицы Мира – 0,65 км);

- Крылова – 1,14 км (от улицы Билецкого до улицы Грибоедова);

- Центральная – 0,7 км;

- Тюменский тракт – 3,5 км;

- Быстринская – 0,66 км;

- Югорский тракт – 0,5 км.