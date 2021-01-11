16+
Логотип Сиапресс
USD  74,5157   EUR  90,8123  

Новости

Больше новостей
Новым главой Сургута станет...
Комментировать
0
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?
Комментировать
0
Вы следите за выборами главы Сургута?
Комментировать
0
Когда вы планируете убрать ёлку?
Комментировать
0
Больше опросов

​Сургутяне выбрали приоритетные улицы для ремонта на 2021 год

В Сургуте определили список дорог, которые отремонтируют в 2021 году

​Сургутяне выбрали приоритетные улицы для ремонта на 2021 год
Фото: siapress.ru

В 2021 году в Сургуте планируют обновить более семи километров дорог. На эти цели в бюджете предусмотрено 569 млн. рублей. По итогам онлайн-опроса горожан власти города определили список приоритетных участков дорог для ремонта на 2021 год. Для голосования были предложены варианты, которые явно нуждаются в срочном ремонте. Каждый участник опроса мог выбрать три варианта ответа, из чего и складывался приоритет. Варианты расположились таким образом:

- Маяковского – 3 участка – 1,37 км;

- от проспекта Мира до улицы Профсоюзов - 0,3 км;

- от улицы Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе – 0,42 км;

- от улицы 30 лет Победы до улицы Мира – 0,65 км);

- Крылова – 1,14 км (от улицы Билецкого до улицы Грибоедова);

- Центральная – 0,7 км;

- Тюменский тракт – 3,5 км;

- Быстринская – 0,66 км;

- Югорский тракт – 0,5 км.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:48, просмотров: 463, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1130
  2. Авиабилеты в России «взлетят» в апреле 1041
  3. ​В Сургуте произошел пожар в квартире многоэтажки 721
  4. ​За новогодние каникулы югорчане победили эпидемию ОРВИ 689
  5. Снова актировка? В Сургуте ожидается похолодание 667
  6. ​Уход за матерью — и за городом: зарегистрирован еще один претендент на место главы Сургута 606
  7. ​Давайте гасить Юру 593
  8. ​Популярная на всю страну мэр Якутска внезапно объявила об отставке 574
  9. ​Выборы мэра Сургута. Политическая импотенция или конкурс городских сумасшедших 528
  10. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 526
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 19240
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 15852
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13590
  4. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 9993
  5. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 8666
  6. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 7766
  7. ​Сургут признали одним самых миролюбивых городов России 7484
  8. Мужчина, летевший из Нижневартовска, возомнил себя Терминатором и требовал от бортпроводников кофе, одежду и мотоцикл 3923
  9. ​Геннадий Бухтин умер от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19 3557
  10. Шумахер-неадекват в Нижневартовске устроил погоню и попал на видео 3391
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 19240
  2. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16169
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 16015
  4. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 15852
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13911
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 13775
  7. ​Непонятно это все 13678
  8. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13590
  9. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12988
  10. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12209

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика