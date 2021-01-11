На одного претенедента на пост главы Сургута стало больше

Прием документов в комиссию по отбору претенедентов на пост главы Сургута продолжается: сегодня подал бумаги очередной кандидат. Им стал Александр Жиуров, 58-летний горожанин, который отметил, что основной его работой является уход за матерью.

Напомним, что учет всех претендентов мы ведем на сайте siapress.ru. Список бцдет пополняться до 12 января — это последний день приема документов в комиссии.

Ранее стал известен ее полный состав: это четыре человека от города и четыре — от правительства округа. Они произведут отбор претендентов и окончательный список передадут депутатам городской думы. Те 18 января выберут нового главу города.