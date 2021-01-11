16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8757   EUR  90,7932  

Новости

Больше новостей
Новым главой Сургута станет...
Комментировать
0
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?
Комментировать
0
Вы следите за выборами главы Сургута?
Комментировать
0
Когда вы планируете убрать ёлку?
Комментировать
0
Больше опросов

Сургутянин в составе группы туристов взошел на перевал Дятлова

Совершено очередное восхождение к перевалу Дятлова: среди участников тургруппы был житель Сургута

Сургутянин в составе группы туристов взошел на перевал Дятлова
фото: КСП «Спутник»

Сургутянин оказался в группе туристов, которые совершили лыжный поход по Северному Уралу к перевалу Дятлова. Всего «экспедиция» заняла девять дней, в ней также поучаствовали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Берёзовского, Реутова, Астрахани, Кургана и Раменского.

«Сходили на перевал. Любовались сказочным заснеженным лесом. Обратно шли по живописной реке Лозьва. Залезли в две пещеры. Ночевали в палатке в -35 и в мансийской избушке. Возвращаемся в цивилизацию», – поделился инструктор клуба спортивных путешествий «Спутник» Николай Сташков.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 12:14, просмотров: 175, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:50
Ну будем пальцы крестиком держать чтоб нормально вернулись. С перевала Дятлова то.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 12:59
Перевал Дятлова - неразгаданная величайшая тайна 20 века. Сход снежной «доски», как причина гибели девяти туристов группы Игоря Дятлова несостоятельна.
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Так кто же выберет главу Сургута? 1697
  2. ​Да неважно! 1482
  3. ​СИА-ПРЕСС 2020. Происшествие года: Привет из девяностых 1143
  4. ​За виртуальную клевету — реальный срок: вступил в силу новый закон 1075
  5. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1002
  6. ​Лукашенко назвал Путина единственным другом 952
  7. Авиабилеты в России «взлетят» в апреле 930
  8. ​Под Тюменью сгорел нелегальный дом престарелых — погибло семь человек 916
  9. ​Следующие мини-каникулы — в феврале 379
  10. ​За новогодние каникулы югорчане победили эпидемию ОРВИ 353
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 18975
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 15717
  3. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13557
  4. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 9964
  5. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 8493
  6. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 7648
  7. ​Сургут признали одним самых миролюбивых городов России 7459
  8. В Нижневартовске во время движения авто скончался водитель // ВИДЕО 5464
  9. Четверо вартовчан пытались оправдать убийцу на суде 4408
  10. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 4256
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 18975
  2. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16161
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 15954
  4. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 15717
  5. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13897
  6. ​Такой Женя нам не нужен! 13769
  7. ​Непонятно это все 13670
  8. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13557
  9. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12983
  10. ​На дороге в Нефтеюганске умер водитель «Лады» 12326

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика