Совершено очередное восхождение к перевалу Дятлова: среди участников тургруппы был житель Сургута

Сургутянин оказался в группе туристов, которые совершили лыжный поход по Северному Уралу к перевалу Дятлова. Всего «экспедиция» заняла девять дней, в ней также поучаствовали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Берёзовского, Реутова, Астрахани, Кургана и Раменского.

«Сходили на перевал. Любовались сказочным заснеженным лесом. Обратно шли по живописной реке Лозьва. Залезли в две пещеры. Ночевали в палатке в -35 и в мансийской избушке. Возвращаемся в цивилизацию», – поделился инструктор клуба спортивных путешествий «Спутник» Николай Сташков.