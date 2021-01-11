Сургутянин пострадал во время пожара в квартире

Вечером в воскресенье, 10 января, на улице Республики в Сургуте произошел пожар в квартире девятиэтажного жилого дома. Во время происшествия травмы получил 35-летний мужчина.

Сообщение о возгорании поступило в 21.11. Жильцы дома жаловались на запах горелой бумаги из вентиляционной шахты. Через шесть минут на место происшествия прибыли четыре пожарных расчета. Выяснилось, что горение происходит в двухкомнатной квартире. Чтобы попасть туда, спасателям пришлось вскрывать дверь.

«По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электросетей. В результате происшествия повреждены вещи на площади пять квадратных метра, квартира закопчена. Пострадал находившийся в квартире мужчина», – сообщили siapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Пожар был полностью ликвидирован в 21.48. Пострадавший госпитализирован.