Определен полный состав комиссии по отбору претендентов на пост главы Сургута

В конкурсную комиссию по отбору претендентов на пост главы Сургута от Ханты-Мансийского автономного округа вошли первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов, директор департамента внутренней политики Александр Скурихин, и.о. директора департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Лариса Самохвалова и заместитель председателя думы Югры Александр Сальников.

Напомним, что четверка представителей Сургута в комиссии — это два депутата городской думы — нефтяник Игорь Бруслиновский и газовик Виктор Пономарев, председатель Совета женщин Сурутнефтегаза Галина Галямова и главврач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

Несмотря на то, что распоряжение о назначении членов конкурсной комисии было подписано губернатором Югры 26 декабря 2020 года, до сегодня документ не появлялся в публичном поле — корреспондент siapress.ru получил его от представителей правительства региона по запросу.

Напомним, что комиссия получит на руки полный перечень всех претендентов (на сегодня в нем значится то ли 51, то ли 52 позиции — почему нумерация разнится, смотрите здесь) и проведут первичный отбор. Список явно укоротится и 18 января попадет в руки депутатов городского парламента, которые и выберут из шорт-листа нового главу Сургута.