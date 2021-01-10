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​Уходит, но обещает вернуться. Сегодня последний день работы рождественской ярмарки в Сургуте

Рождественская ярмарка заканчивает работу в Сургуте

​Уходит, но обещает вернуться. Сегодня последний день работы рождественской ярмарки в Сургуте
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Рождественская ярмарка на Центральной площади Сургута завершает работу: сегодня она открыта последний день. Напомним, завтра начинается первая трудовая неделя.

При этом в администрации города не исключают возможности работы ярмарки во время выходных в течение января: вопрос об этом сейчас решается.

Ярмарочные киоски, кстати, в любом случае не исчезнут с улиц города: планируется, что их будут использовать на массовых народных гуляниях по праздникам (например, на День города или День нефтяника), а в будние дни они будут работать на территории Центрального рынка.


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Сегодня в 12:49, просмотров: 338, комментариев: 0
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