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​Их стало 50! Зарегистрирован юбилейный претендент на пост главы Сургута — и снова неизвестный

50-м и 51-м претендентами на должность главы Сургута стали неизвестные

​Их стало 50! Зарегистрирован юбилейный претендент на пост главы Сургута — и снова неизвестный
Фото: wikimapia.org

Еще одним неизвестным пополнился перечень претендентов на пост главы Сургута — 50-м стал 35-летний горожанин, который по уже укрепившейся традиции не оставил для общественности, которой так рвется управлять, никакой о себе информации — даже ФИО скрыл.

Также без данных обошлась и 32-летняя сургутянка, пришедшая в комиссию следом.

Напомним, что ряд незнакомцев наверняка еще придет в комиссию по отбору претендентов: отбор продолжится до 12 января. Список формируем на siapress.ru.


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Сегодня в 11:51, просмотров: 468, комментариев: 5
Комментарии:
вера
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Сегодня в 12:00
как все хотят власти
Швондер.
не нравится
Сегодня в 12:58
Йося, иди в кб. Надо карточку?
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 13:27
Однако пора подводить черту. Осталось три дня для претендентов. Вероятно, мы услышим только 13 января 2021 года пофамильный список претендентов на пост градоначальника? Может быть среди неизвестных уже присутствует будущий Глава города? Кто бы это мог быть?
Сергей Б
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Сегодня в 13:49
Да там в К&Б за пивасиком не только Йося пойдет. Но и те, кто на 35 и 45 спорил.

На 50 и больше кто-то вообще ставки ставил?
Сергей Б
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Сегодня в 13:52
А анонимы так и вообще какие-то утки подсадные.
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