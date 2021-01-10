50-м и 51-м претендентами на должность главы Сургута стали неизвестные

Еще одним неизвестным пополнился перечень претендентов на пост главы Сургута — 50-м стал 35-летний горожанин, который по уже укрепившейся традиции не оставил для общественности, которой так рвется управлять, никакой о себе информации — даже ФИО скрыл.

Также без данных обошлась и 32-летняя сургутянка, пришедшая в комиссию следом.

Напомним, что ряд незнакомцев наверняка еще придет в комиссию по отбору претендентов: отбор продолжится до 12 января. Список формируем на siapress.ru.