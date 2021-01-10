На одного неизвестного претендента на пост главы Сургута стало больше

Список претендентов на пост главы Сургута растет: сегодня с утра он увеличился на одну позицию — документы в конкурсную комиссию по отбору подал 34-летний сургутянин, который по уже установившейся традции предпочел скрыть от общественности свои данные.

Таким образом, на данный момент в списке кандидатов — 49 человек. Посмотреть всех можно на сайте siapress.ru.

Интересно, что полный состав конкурсной комиссии, которая займется отбором, до сих пор не оглашен: известна лишь половина участников, представляющих Сургут. Это два депутата — нефтяник Игорь Бруслиновский и газовик Виктор Пономарев, председатель Совета женщин Сурутнефтегаза Галина Галямова и главврач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

В правительстве Югры корреспонденту siapress.ru прокомментировали, что для оглашения состава дедлайна нет. Напомним, однако, что прием документов от претендентов закончится уже через три дня, включая сегодняшний — 12 января. А 18 января депутаты выберут нового главу города.