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​Чем дальше в лес — тем больше незнакомцев. Плюс один кандидат в главы Сургута

На одного неизвестного претендента на пост главы Сургута стало больше

​Чем дальше в лес — тем больше незнакомцев. Плюс один кандидат в главы Сургута
Фото: vk.com

Список претендентов на пост главы Сургута растет: сегодня с утра он увеличился на одну позицию — документы в конкурсную комиссию по отбору подал 34-летний сургутянин, который по уже установившейся традции предпочел скрыть от общественности свои данные.

Таким образом, на данный момент в списке кандидатов — 49 человек. Посмотреть всех можно на сайте siapress.ru.

Интересно, что полный состав конкурсной комиссии, которая займется отбором, до сих пор не оглашен: известна лишь половина участников, представляющих Сургут. Это два депутата — нефтяник Игорь Бруслиновский и газовик Виктор Пономарев, председатель Совета женщин Сурутнефтегаза Галина Галямова и главврач Сургутского клинического перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

В правительстве Югры корреспонденту siapress.ru прокомментировали, что для оглашения состава дедлайна нет. Напомним, однако, что прием документов от претендентов закончится уже через три дня, включая сегодняшний — 12 января. А 18 января депутаты выберут нового главу города.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 101, комментариев: 0
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