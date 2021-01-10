16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8757   EUR  90,7932  

Новости

Больше новостей
Кто из правительства Югры должен стать первым заместителем губернатора?
Комментировать
0
Вы следите за выборами главы Сургута?
Комментировать
0
Когда вы планируете убрать ёлку?
Комментировать
0
Больше опросов

​Попавшая в двигатель самолета птица на 14 часов задержала сургутян в Ставрополе

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» в Сургут из Ставрополя задержали на 14 часов

​Попавшая в двигатель самолета птица на 14 часов задержала сургутян в Ставрополе
Фото: К-Информ

Утром наконец прибыли: сургутяне, которые должны были лететь из Ставрополя домой еще накануне около четырех часов дня по местному времени, задержались на 14 часов: самолет в итоге приземлился в Сургуте только шесть утра.

Как объяснили пассажирам, причиной стала птица, попавшая в двигатель самолета — потребовалась замена борта. Во время поиска самолета о людях, похоже, особо не стали заботиться: по свидетельству пассажиров, питания им не предоставили, а гостиницу предложили в Пятигорске. «Представитель ЮТэйра пришел через несколько часов, «отстрелялся» и ушел», — возмущаются сургутяне на странице ИА «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что, согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, нынешняя задержка — не единственная, хотя и самая значительная. Так, сегодня утром позже на час прибыл рейс «Победы» из Москвы, а днем ожидаются задержки рейсов из Уфы и Сочи — на три и полтора часа соответственно.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 09:48, просмотров: 237, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 5613
  2. ​Геннадий Бухтин умер от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19 2756
  3. ​«У нас беда. Умер первый заместитель губернатора Геннадий Фёдорович Бухтин» 1949
  4. Их 48! На пост главы Сургута заявились сургутянка и доктор экономических наук из Советского 1385
  5. ​Кресло сургутского градоначальника желают занять 46 человек 1106
  6. ​В Югре с начала года произошло 88 пожаров 1039
  7. ​В Индонезии потерпел крушение Boeing 822
  8. ​США сейчас – как Россия в 1996 800
  9. ​Геннадий Бухтин был негласным координатором в правительстве Югры 613
  10. ​Космически богат. Потому что не Роскосмос 572
  1. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 14435
  2. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13056
  3. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 8180
  4. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 8055
  5. ​Сургут признали одним самых миролюбивых городов России 7331
  6. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 6565
  7. ​В Югру возвращаются сильные морозы 5613
  8. В Нижневартовске во время движения авто скончался водитель // ВИДЕО 4961
  9. ​В Сургуте на Рационализаторов разорвало отопительный котел – погиб человек 4705
  10. Четверо вартовчан пытались оправдать убийцу на суде 3945
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16112
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 15605
  3. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 14435
  4. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13850
  5. ​Такой Женя нам не нужен! 13661
  6. ​Непонятно это все 13597
  7. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 13056
  8. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12949
  9. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12144
  10. ​На дороге в Нефтеюганске умер водитель «Лады» 11945

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика