Рейс авиакомпании «ЮТэйр» в Сургут из Ставрополя задержали на 14 часов

Утром наконец прибыли: сургутяне, которые должны были лететь из Ставрополя домой еще накануне около четырех часов дня по местному времени, задержались на 14 часов: самолет в итоге приземлился в Сургуте только шесть утра.

Как объяснили пассажирам, причиной стала птица, попавшая в двигатель самолета — потребовалась замена борта. Во время поиска самолета о людях, похоже, особо не стали заботиться: по свидетельству пассажиров, питания им не предоставили, а гостиницу предложили в Пятигорске. «Представитель ЮТэйра пришел через несколько часов, «отстрелялся» и ушел», — возмущаются сургутяне на странице ИА «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что, согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, нынешняя задержка — не единственная, хотя и самая значительная. Так, сегодня утром позже на час прибыл рейс «Победы» из Москвы, а днем ожидаются задержки рейсов из Уфы и Сочи — на три и полтора часа соответственно.