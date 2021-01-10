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​СИА-ПРЕСС 2020. Происшествие года: Привет из девяностых

2020 год запомнился сургутянам переделом власти в криминальной сфере из-за смерти смотрящего за Югрой

​СИА-ПРЕСС 2020. Происшествие года: Привет из девяностых
Фото: admsurgut.ru

9 сентября в районе улицы Сосновая, 56 – на реке Черная катер врезался в пришвартованную баржу. В результате аварии погибли четыре человека, еще четверо, в том числе трехлетний ребенок, были госпитализированы. Позже местные телеграм-каналы опубликовали список всех пассажиров судна, и, как оказалось, в этом перечне значился последний «классический» вор в законе Владимир Зятьков, он же – «смотрящий» за Югрой, более известный в своих кругах как «Зятек». Ему выжить не удалось.

Отмечается, что в тот роковой вечер криминальный авторитет отдыхал с семьей и друзьями. По предварительной информации, водитель катера в темноте не увидел препятствия и на высокой скорости влетел в пришвартованную баржу.

«Баржа разрезала катер на две части, были сложности с извлечением тел погибших, — рассказал и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС администрации города Андрей Рачев. — Первую помощь оказывали очевидцы и сотрудники спасательного центра. На месте работало порядка 50 человек личного состава от разных служб и 15 единиц техники».

Зятька похоронили 13 сентября в Ишиме. На церемонию пришло много людей, так как в один день проходило прощание с другими жертвами несчастного случая. Тем не менее, проводить в последний путь Владимира Зятькова приехали представители криминальных кругов России.

Пост нового «смотрящего» за регионом, по словам некоторых СМИ, занял ставленник погибшего Андрей Братына. Помимо него на «вакантное место» претендовали воры в законе Раджик Нижневартовский, Ткач Няганский и Гия Свердловский.


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10 января в 15:24, просмотров: 1445, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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10 января в 22:22
«Свято место пусто не будет». Назначенец -не назначенец Зятька не в этом дело. Главное, чтобы беспредела со стороны гастролеров в Сургуте не было и наркоторговцы не наглели. А полиция по этой теме давно уже в курсе.

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