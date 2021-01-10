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​СИА-ПРЕСС 2020. Расстройство года: Пишите письма

Три долгостроя имеют все шансы принять хозяев квартир уже в ближайшее время

​СИА-ПРЕСС 2020. Расстройство года: Пишите письма
Фото: siapress.ru

В Сургуте постепенно решают проблемы обманутых дольщиков, но не всех. Сейчас процесс строительства возобновлен на трех проблемных объектах: один в жилом комплексе «Любимый», и два в ЖК «Ривер Хаус».

«Любимый»

Брошенные на произвол судьбы дольщики до сих пор вызывают сочувствие. Многострадальный ЖК «Любимый» изначально возводил застройщик «ДЭП», который был признан банкротом. Сейчас довести дело до конца так никто и не может. Дольщикам одного долгостроя в этом комплексе – дома № 4 – повезло больше остальных. Они имеют шансы заехать в долгожданные квартиры уже в новогодние праздники. Видимо, эти участники «долевки» больше всех писали письма с пожеланиями Деду Морозу. Компания «Сибвитосервис», которая взяла на себя обязательства по завершению строительства, уже на финальном этапе. По остальным домам этого комплекса ясности пока нет. Есть шанс, что за жилое здание под номером три возьмется тот же ООО «СВС». Другие дома пока ждут своих инвесторов.

«Ривер Хаус»

Исправлять ситуацию и спасать сургутских дольщиков от последствий работы «Северстроя» пришла челябинская компания «Столица», которая имеет большие планы по строительству объектов в Сургуте, и заинтересована в хорошей оценке своей работы. Дом № 6 уже практически готов, соседний пятый – пока на 60 % и сдача по документам запланирована на июль 2021 года.

Остальные дома, на которые инвесторов пока не нашли, будут достраиваться за счет Фонда защиты прав дольщиков. Кстати, 22 декабря 2020 года Госдума приняла законопроект, который дает право фонду самостоятельно достраивать проблемные объекты.


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Сегодня в 09:21, просмотров: 334, комментариев: 2
Комментарии:
Василий
не нравится
Сегодня в 09:59
Здравствуйте! Когда, наконец, начнут достраивать паркинг в Возрождении? Куда ушли государственные деньги, на которые купили кванториум, музей и билдинг сад? За такие суммы можно было уже несколько объектов достроить, а не то, что небольшой паркинг.
Сергей Б
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Сегодня в 11:44
Достройте уже наконец паркинг Василию.

Казнокрады блин.
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