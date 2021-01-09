Список кандидатов на должность главы Сургута вырос до 48 человек

В субботу, 9 января, список претендентов на пост сургутского градоначальника вырос до 48 человек. Документы подали 56-летний доктор экономических наук из Советского и 38-летняя жительница Сургута. Ранее документы подала 61-летняя жительница деревни Русскинская. Всего в этом году изъявили желание занять высокую должность восемь человек. Документы принимаются до 12 января. Имя нового главы Сургута будет названо 18 января.

Стоит отметить, что из 48 кандидатов назвали свое имя только 27 человек. Наиболее известны сургутянам депутат думы Сургута от ЛДПР Евгений Барсов и руководитель благотворительного фонда «Территория Надежды» Вадим Абдуррахманов.