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Их 48! На пост главы Сургута заявились сургутянка и доктор экономических наук из Советского

Список кандидатов на должность главы Сургута вырос до 48 человек

Их 48! На пост главы Сургута заявились сургутянка и доктор экономических наук из Советского
Фото: gelio.livejournal.com

В субботу, 9 января, список претендентов на пост сургутского градоначальника вырос до 48 человек. Документы подали 56-летний доктор экономических наук из Советского и 38-летняя жительница Сургута. Ранее документы подала 61-летняя жительница деревни Русскинская. Всего в этом году изъявили желание занять высокую должность восемь человек. Документы принимаются до 12 января. Имя нового главы Сургута будет названо 18 января.

Стоит отметить, что из 48 кандидатов назвали свое имя только 27 человек. Наиболее известны сургутянам депутат думы Сургута от ЛДПР Евгений Барсов и руководитель благотворительного фонда «Территория Надежды» Вадим Абдуррахманов.


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Сегодня в 12:42, просмотров: 294, комментариев: 5
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:39
Доктор экономических наук? Вот это уже интересно. Однако, почему из Советского? Это настораживает. Однако и в самом Сургуте сотни докторов разных наук. Поэтому залетный доктор, да ещё экономических наук ( к экономистам-ученым есть бОльшие претензии) вряд ли нужен Сургуту. Это мое личное мнение.
Швондер.
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Сегодня в 13:52
Походу йося продул коньячное пари
Сергей Б
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Сегодня в 13:57
Это Абдуррахманов поднялся в рейтинге известных лиц до высот Барсова, или Барсов упал ниже плинтуса?
Сергей Б
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Сегодня в 14:04
Хоть один умный человек доктор экономических наук решил претендовать на пост главы Сургута.

Конечно в этой избирательной системе ему ничего не светит.

Наверное, просто поиздеваться решил над придурками.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:33
Так это же Советский! Здесь только лесозаготовки. Какие там «Доктора» и «Доценты». Много там перебывало «докторов наук» и «доцентов» на лесоповале. Мутный какой-то этот экономический доктор.
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