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​Кресло сургутского градоначальника желают занять 46 человек

Район рвется в бой: на пост главы Сургута претендует еще одна сельчанка

​Кресло сургутского градоначальника желают занять 46 человек
Фото: vk.com/public175193769

Число претендентов на пост главы Сургута выросло до 46-ти. Документы подала 61-летняя жительница деревни Русскинская, не пожелавшая называть свое имя. Она стала шестым человеком, заявившимся на конкурс в 2021 году, и пятым представителем Сургутского района в списке кандидатов.

Конкурсная комиссия принимает документы до 12 января. 18 января депутаты думы Сургута из окончательного перечня кандидатов выберут нового градоначальника.

Список претендентов на пост главы Сургута – здесь.

Напомним, Вадим Шувалов покинул пост главы Сургута в начале декабря. Он занял должность заместителя губернатора Югры. Сейчас городом руководит Анна Томазова.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 249, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:26
Ещё раз. Жителям района нужно подавать на конкурс Главы Сургутского района. Если объявят таковой и обращаться на Энгельса, д. 10. Либо добиваться объединения города и района. Иначе это выглядит неадекватно. Город надо знать и быть его жителем, чтобы знать его проблемы. Иначе зачем наниматься на должность градоначальника. Времена когда Горбачев, в пылу перестройки, сказал, что руководить предприятиями могут все и можно выбирать директоров прошли. Потому как получилась ерунда.. Поэтому сейчас нужны в управлении компетентные люди, знающие: что делать и как делать в городском хозяйстве крупнейшего города России. А придти и поупражняться в работе Главы можно начать и с Белого Яра. Там всего 15 тысяч жителей. Извините, за прямоту. Но это мое личное мнение. Не совпадающее, кстати, с мнением городской комиссии по отбору кандидатов на пост Главы города Сургута.

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