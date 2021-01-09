Район рвется в бой: на пост главы Сургута претендует еще одна сельчанка

Число претендентов на пост главы Сургута выросло до 46-ти. Документы подала 61-летняя жительница деревни Русскинская, не пожелавшая называть свое имя. Она стала шестым человеком, заявившимся на конкурс в 2021 году, и пятым представителем Сургутского района в списке кандидатов.

Конкурсная комиссия принимает документы до 12 января. 18 января депутаты думы Сургута из окончательного перечня кандидатов выберут нового градоначальника.

Список претендентов на пост главы Сургута – здесь.

Напомним, Вадим Шувалов покинул пост главы Сургута в начале декабря. Он занял должность заместителя губернатора Югры. Сейчас городом руководит Анна Томазова.