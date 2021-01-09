В Сургуте в массовом ДТП пострадали два человека

В пятницу, 9 января, около 8.52 на улице Индустриальная в Сургуте столкнулись три автомобиля, травмы получили два человека.

«26-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, по предварительной информации, при совершении маневра «поворот налево» не предоставил преимущества в движении транспортному средству, движущемуся во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 23-летнего водителя. После этого автомобиль Corolla отбросило на выезжающую с прилегающей территории автомобиль Toyota Camry под управлением 40-летнего водителя», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В ДТП травмы получили водитель автомобиля Toyota Corolla и 21-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых семь человек получили травмы.