Сургутские автомобилисты парализовали движение на проспекте Набережный

В пятницу, 8 января, на проспекте Набережный в Сургуте автомобилисты устроили транспортный коллапс: машины парковали вдоль дороги и на кольце.

«Паралич движения в Сургуте у мечети в пятницу. Машины бросают прямо на кольце – никакой полицией и не пахнет», – пожаловался читатель siapress.ru.

В отделении пропаганды УГИБДД города объяснили, что экипаж ДПС дежурит у мечети каждую пятницу с 12.00 до 13.00. Однако сегодня, из-за совпадения большого количества массовых новогодних мероприятий, полицейские прибыли на место чуть позже и сразу же урегулировали дорожную ситуацию.

«В таких случаях необходимо обращаться в дежурную часть ГИБДД: 76-10-01, 76-10-02. Или с мобильного телефона по номеру 102. Экипаж ДПС незамедлительно прибудет на место», – подчеркнули в ведомстве.