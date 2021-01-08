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​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс

Сургутские автомобилисты парализовали движение на проспекте Набережный

​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс
Видео: siapress.ru

В пятницу, 8 января, на проспекте Набережный в Сургуте автомобилисты устроили транспортный коллапс: машины парковали вдоль дороги и на кольце.

«Паралич движения в Сургуте у мечети в пятницу. Машины бросают прямо на кольце – никакой полицией и не пахнет», – пожаловался читатель siapress.ru.

В отделении пропаганды УГИБДД города объяснили, что экипаж ДПС дежурит у мечети каждую пятницу с 12.00 до 13.00. Однако сегодня, из-за совпадения большого количества массовых новогодних мероприятий, полицейские прибыли на место чуть позже и сразу же урегулировали дорожную ситуацию.

«В таких случаях необходимо обращаться в дежурную часть ГИБДД: 76-10-01, 76-10-02. Или с мобильного телефона по номеру 102. Экипаж ДПС незамедлительно прибудет на место», – подчеркнули в ведомстве.


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Сегодня в 19:32, просмотров: 371, комментариев: 2
Комментарии:
Швондер.
не нравится
Сегодня в 20:01
Прибудет скажет аяяй ктооо это сделал


И убудет
йося
не нравится
Сегодня в 21:00
Скажу сдержанно, со стороны этих водителей просто немного не уважительно к остальным участникам движения, не культурно как то. Если этому учит их религия, я извиняюсь..... И ещё а не эти ли водители, если их можно так назвать, не то что бы забывают при совершении маневра включать поворотники, такое ощущение, что у них их просто нет. Сургут много национальный добрый ко всем город.
Мир аашему дому, всех благ.
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