В Сургуте девушка выпала из окна жилого дома и разбилась насмерть

В Сургуте на улице Университетская, 21 погибла девушка. Она выпала из окна 13 этажа и разбилась насмерть, сообщают очевидцы в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте».

«Отец видел, как она выпала, в окно кто-то смотрел, как она летела. С 13 этажа», – рассказал один из подписчиков группы.

По данным «СургутИнформТВ», погибшая — 23-летняя жительница Тюмени, приехавшая в Сургут на практику. На месте происшествия работают сотрудники полиции и СКР. Получить официальный комментарий на момент написания новости не удалось.