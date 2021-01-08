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​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки

В Сургуте девушка выпала из окна жилого дома и разбилась насмерть

​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки
Фото: vk.com/kinform

В Сургуте на улице Университетская, 21 погибла девушка. Она выпала из окна 13 этажа и разбилась насмерть, сообщают очевидцы в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте».

«Отец видел, как она выпала, в окно кто-то смотрел, как она летела. С 13 этажа», – рассказал один из подписчиков группы.

По данным «СургутИнформТВ», погибшая — 23-летняя жительница Тюмени, приехавшая в Сургут на практику. На месте происшествия работают сотрудники полиции и СКР. Получить официальный комментарий на момент написания новости не удалось.


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Сегодня в 18:24, просмотров: 1334, комментариев: 0
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