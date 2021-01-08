Молодой сургутянин ограбил магазин. Полиция просит помощи в розыске

В Сургуте полиция разыскивает молодого человека, который ограбил магазин бытовой техники. Вор орудовал в рабочее время. Вынести украденное ему удалось, подняв добычу над охранной рамкой.

Полиция просит помощи в розыске злоумышленника. Ему грозит наказание по ч.1, ст.158 УК РФ (кража).

Приметы: молодой человек 18-22 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы короткие светлые.

Был одет в пуховик темного цвета, капюшон отделан мехом светлого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефонам: 44-73-02, 76-14-86, 76-13-43. Конциденциальность гарантируется.