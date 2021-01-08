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​Число претендентов на кресло главы Сургута выросло до 45

На пост главы Сургута претендуют два сельских жителя

​Число претендентов на кресло главы Сургута выросло до 45
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

Список претендентов на пост главы Сургута вырос до 45. Документы подали два жителя Сургутского района: 33-летняя жительница деревни Сайгатина и 24-летний житель поселка Федоровский. В этом году на конкурс заявились уже пять человек. Никто из них не пожелал обнародовать свое имя.

Комиссия по отбору претендентов на пост главы Сургута принимает документы до 12 января. Список уже подавших документы опубликован здесь. Имя нового градоначальника станет известно 18 января. Его выберут депутаты городской думы.


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Сегодня в 13:41, просмотров: 392, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:02
Жители района перепутали адреса. Им на Энгельса, 10 надо.
Сергей Б Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:12
Ну что же вы батенька так дискриминационно относитесь к жителям района.

Даже житель иностранного государства при наличии гражданства РФ может пойти на мэра.

А вот с анонимностью что-то странное происходит.
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