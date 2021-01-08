На пост главы Сургута претендуют два сельских жителя

Список претендентов на пост главы Сургута вырос до 45. Документы подали два жителя Сургутского района: 33-летняя жительница деревни Сайгатина и 24-летний житель поселка Федоровский. В этом году на конкурс заявились уже пять человек. Никто из них не пожелал обнародовать свое имя.

Комиссия по отбору претендентов на пост главы Сургута принимает документы до 12 января. Список уже подавших документы опубликован здесь. Имя нового градоначальника станет известно 18 января. Его выберут депутаты городской думы.