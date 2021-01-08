В сургутском дворе сгорела Lada Vesta

В ночь на пятницу, 8 января, во дворе дома №35 на улице Крылова в Сургуте сгорел автомобиль Lada Vesta.

«Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 03.03. Возгорание локализовано в 03.12, открытое горение ликвидировано в 03.13. Для ликвидации пожара от МЧС России было задействовано 4 человека и 1 единица техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Подписчики паблика «К-Информ» во «ВКонтакте» рассказали, что слышали хлопки, а до начала пожара видели, как из автомобиля выходил мужчина: «По информации автора записи, ее соседка [видела] внутри машины мужчину. Как только пошел дым, он вышел из салона, закрыл дверь и ушел».

Ранее «К-Информ» сообщало о поджоге автомобиля Infiniti на улице Толстого, 26.