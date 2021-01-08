Вечером в четверг, 7 января, на улице Индустриальная в Сургуте произошел пожар в кафе. На месте происшествия работали три пожарных расчета, справиться с огнем удалось за несколько минут.

«В 17.59 поступило сообщение о возгорании пристроя к кафе. Возгорание локализовано в 18.11, открытое горение ликвидировано в 18.15. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Причины пожара устанавливают дознаватели.

Напомним, что за первые два дня 2021 года в округе зарегистрировано 35 пожаров. Чаще всего горели дачи, объекты жилого сектора, транспортные средства и бани.