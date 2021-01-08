Самолет, летевший из Новосибирска в Сургут, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Utair сообщением «Новосибирск – Сургут» вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности воздушного судна АТР-72. По факту инцидента проводится проверка.

«Предварительная причина возврата - отказ правого двигателя. На борту воздушного судна находилось 52 пассажира (детей нет), 5 членов экипажа. Посадка произошла в штатном режиме. Воздушное судно не повреждено, пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево рейс ЮТ-138 «Новосибирск – Сургут» должен был вылететь по расписанию 7 января в 21.00 по местному времени, расчетное время вылета – 07.07 8 января.