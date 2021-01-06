В рейтинге городов с высоким качеством жизни Сургут выделился неконфликтностью

Сургут — город с наименьшей конфликтностью социальной среды: к такому выводу пришли аналитики Финансового университета при правительстве РФ, которые представили исследование качества жизни в городах с населением более 250 тысяч человек.

«Оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни», — поясняют авторы рейтинга. Сторон жизни выбрано шесть: помимо конфликтности социальных отношений (здесь оценивается количество обращений горожан в суды, в полицию, страховые компании и т.п.) это распространенность деструктивного поведения населения (насилие и травматизм), интерес к культурным ценностям, склонность к миграции в лучшие регионы, уровень доходов населения, состояние городской инфраструктуры (в том числе ЖКХ). По каждой из этих сторон составлен список из десяти городов. Сургут — второй в списке городов с самой низкой конфликтностью социальных отношений, он уступил только Череповцу.

По совокупности всех шести показателей лучшими в рейтинге предсказуемо стали Москва и Санкт-Петербург, рядом с ними — Грозный и Калуга.

Интересно, что соседний Нижневартовск тоже может похвастать результатами: он находится не только в одном рейтинге с Сургутом (на седьмом месте), но еще и включен в список городов с хорошо работающей системой ЖКХ (он находится на второй позиции — сразу после Грозного).

Исследование построено на основе опросов горожан в 75 населенных пунктах страны — в каждом из них опрашивали 700 человек в течение всего года.