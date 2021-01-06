На пешеходном переходе на Аэрофлотской улице Сургута столкнулись две машины

В результате ДТП на улице Аэрофлотской в Сургуте пострадали дети. О происшествии пишет СТВ: по данным СМИ, на регулирумом пешеходном переходе столкнулись две легковушки.

Так, перед переходом остановилась «Лада», водитель которой утверждает, что он ждал зеленого сигнала светофора и пропускал пешеходов. В этот момент в него въехала KIA Seed. Отечественную легковушку вынесло на переход, но пешеходы успели уйти. В «Ладе» находились двое детей — 12 и 14 лет. Их отправили в больницу. Водительница KIA не пострадала.