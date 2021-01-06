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​Рождество в Сургуте будет морозным

Несмотря на 30-градусный мороз, рождественские службы в Сургуте состоятся

​Рождество в Сургуте будет морозным
Фото: А.Плешков

Рождество, как и все новогодние каникулы, в Сургуте будет белым и морозным: на 7 января погодные информеры обещают минус 31-32 градуса, при этом будет светить солнце — и все богослужения пройдут по расписанию. Об этом сообщил благочинный Сургута отец Антоний.

Естественно, все требования безопасности, связанные с профилактикой рапространения ковида, будут соблюдены: «Требования, которые сегодня предъявляются к дезинфекции помещений, обработке поверхностей, к которым прикасаются люди, в том числе и икон, выполняются. Мы понимаем, что к сегодняшнему дню уже достаточное количество горожан переболели и имеют антитела, но тем не менее, продолжаем соблюдать меры безопасности», — говорит благочнный.

Отметим, что часть прихожан — пожилые люди, для которых продолжает действовать режим самоизоляции. Для них, так же, как и для тех, кто не рискнет отправиться на службу в мороз, организуют видеотрансляцию Рождественского богослужения из Воскресенского кафедрального собора Ханты-Мансийска — она стартует сегодня в 23:40, транслировать будут телеканал «Югра», официальный сайт Ханты-Мансийской митрополии, а запись позже разместят на страницах губернатора Югры Натальи Комаровой в соцсетях.

О праздновании Рождества глава региона сказала на заседании оперштаба. «7 января христиане отмечают Рождество Христово. Заблаговременно Русская православная церковь по согласованию с Роспотребнадзором установила правила, обязательные для исполнения служителями и прихожанами в этот день», — обратилась она к ответственным.

Часть прихожан, однако, в любом случае намерена посетить храмы (в Сургуте, напомним, десять приходов) — набрать освященной воды. Раздача воды будет организована в особом порядке: на территориях храмов постараются избежать очередей.

А вот с крещенским купанием в этом году придется попрощаться: напомним, ранее Югорская епархия сообщила об отмене праздничных мероприятий. «По согласованию со светскими властями в 2021 году 19 января не будет окунания людей в проруби на территории Югры. Также не будет крестных ходов. Эти решения вызваны пандемией коронавируса и запретом в регионе массовых мероприятий», — объяснили в епархии.


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Сегодня в 12:40, просмотров: 260, комментариев: 0
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