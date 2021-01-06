Следственный комитет завел уголовное дело по взрыву отопительного котла

Уголовное дело по взрыву отопительного котла на улице Рационализаторов в Сургуте завел городской следственный отдел СУ СК РФ. Напомним, что инцидент произошел 3 января — житель города собрался растопить котел, однако, судя по всему, система отопления промерзла, и в результате вода разогрелась и разорвала котел. Мужчина погиб на месте.

Уголовное дело заведено по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности: следователи считают, что прияиной трагедии могли стать нарушения при эксплуатации котла.

«По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — комментируют в следственном отделе.