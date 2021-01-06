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​СИА-ПРЕСС 2020. Чехарда года: Мне только за справкой!

Как пытались расформировать врачебно­­-физкультурный диспансер, а спортсменов — отправить за медосмотрами в поликлиники

​СИА-ПРЕСС 2020. Чехарда года: Мне только за справкой!
Фото: ugra-tv.ru

Самой громкой разборкой в 2020 году в Сургуте стала история с Клиническим врачебно-физкультурным диспансером. Эта чехарда продолжалась год, и подошла к концу только в начале декабря. Несмотря на то, что встреча представителей спортивной общественности Сургута с главврачом окружного учреждения прошла неудачно, победу удалось «одержать» на государственном уровне — Минздрав подписал приказ, который декларирует сохранность диспансеров по всей стране в прежнем виде.

Напомним, что учреждение собирались расформировать, а спортсменов обязать проходить многочисленные осмотры в обычных поликлиниках — у участкового педиатра или терапевта. Недовольство по этому поводу высказал президент федерации бокса Сургута Антон Малаховский в прямом эфире на siapress.ru: «Порядка 7000 человек пойдут в поликлиники за справками, которые, давайте будем объективными, выдаются не глядя. Спортсмены постоянно получают удары, травмы. Кто будет нести ответственность за его здоровье после таких нагрузок? А если случится смерть на соревнованиях, кто будет нести ответственность за детей? Закон?»

Кстати: По мнению президента федерации бокса Сургута, уничтожение диспансера повлекло бы за собой платные медосмотры, которые бы обошлись в семь тысяч-одиннадцать рублей — такую сумму может осилить не каждый семейный бюджет.

Но даже несмотря на федеральный закон реорганизация продолжилась — в редакцию поступали сообщения от обеспокоенных сотрудников учреждения о том, что штат сокращают, кабинеты закрывают, вещи вывозят. Спортсмены не стали опускать руки и обратились в местную думу, где нашли поддержку в лице заместителя председателя Артема Кириленко. История не окончена, и в этом году siapress.ru продолжит следить за развитием событий.


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Сегодня в 09:19, просмотров: 446, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 10:28
Оставить ВФД? В то время как закрывают поликлиники и госпитали для ветеранов ВОВ, ветеранов локальных войн, чернобыльцев и других техногенных катастроф. Надо понять, что врачебно-физкультурные диспансеры, рождёны советским здравоохранением. Как известно Советская система здравоохранения была заточена на профилактике заболеваний путем массовых занятий физкультурой и спортом, как элементом оздоровления граждан. На предприятиях были введены ставки инструкторов по производственной гимнастике, которые на самом деле, проводили на предприятиях и учреждениях организацию всей физкультурно-оздоровительной работы и проведением спортивных мероприятий в коллективах. В этих условиях создание ВФД было оправдано. Сегодня из отчета спортивного чиновника ГА следует, что охват занятий физкультурой в городе составляет 15%. И то это похоже лишь на бумаге. На проедприятиях и в организациях эта работа не предусмотрена. Штатных единиц по организации физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях давно нет. Массовых соревнований тоже нет . Добровольных спортивных обществ нет. Ничего нет. Уже забыли что это такое. В стране царит профессиональный спорт и спортивный бизнес. И сохранился институт ВФД. Когда нет массового занятия физкультурой, содержание Врачебно-физкультурного диспансера на средства налогоплательщиков не оправдано. Есть другие категории граждан, нуждающихся в медобслуживании больше чем, кучка спортсменов, причем не имеющих возможности заработать и пользоваться платными услугами. Это инвалиды. Они в общем порядке идут в общие поликлиники и сидят в общих очередях. Тоже самое может сказать и о детях инвалидах. То в общих поликлиниках. Нет отдельных отделений даже в поликлиниках для инвалидов детства. Прошу понять руководителей спорта Сургута и спортсменов, что их требование иметь собственное медицинское учреждение по крайней мере эгоистично и их занятие спортом является по факту подготовкой молодых спортсменов для профессионального спорта и спортивного бизнеса. Причём здесь бюджет и ВФД?

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