Как пытались расформировать врачебно­­-физкультурный диспансер, а спортсменов — отправить за медосмотрами в поликлиники

Самой громкой разборкой в 2020 году в Сургуте стала история с Клиническим врачебно-физкультурным диспансером. Эта чехарда продолжалась год, и подошла к концу только в начале декабря. Несмотря на то, что встреча представителей спортивной общественности Сургута с главврачом окружного учреждения прошла неудачно, победу удалось «одержать» на государственном уровне — Минздрав подписал приказ, который декларирует сохранность диспансеров по всей стране в прежнем виде.

Напомним, что учреждение собирались расформировать, а спортсменов обязать проходить многочисленные осмотры в обычных поликлиниках — у участкового педиатра или терапевта. Недовольство по этому поводу высказал президент федерации бокса Сургута Антон Малаховский в прямом эфире на siapress.ru: «Порядка 7000 человек пойдут в поликлиники за справками, которые, давайте будем объективными, выдаются не глядя. Спортсмены постоянно получают удары, травмы. Кто будет нести ответственность за его здоровье после таких нагрузок? А если случится смерть на соревнованиях, кто будет нести ответственность за детей? Закон?»

Кстати: По мнению президента федерации бокса Сургута, уничтожение диспансера повлекло бы за собой платные медосмотры, которые бы обошлись в семь тысяч-одиннадцать рублей — такую сумму может осилить не каждый семейный бюджет.

Но даже несмотря на федеральный закон реорганизация продолжилась — в редакцию поступали сообщения от обеспокоенных сотрудников учреждения о том, что штат сокращают, кабинеты закрывают, вещи вывозят. Спортсмены не стали опускать руки и обратились в местную думу, где нашли поддержку в лице заместителя председателя Артема Кириленко. История не окончена, и в этом году siapress.ru продолжит следить за развитием событий.