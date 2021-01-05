В Сургуте жителям дома на улице Бажова отремонтируют крышу до конца января

Сургутяне, выходившие на пикет у здания администрации из-за незаконченного ремонта кровли жилого дома на Бажова, 3/1, добились своего: власти организовала встречу жильцов и подрядчика Югорского фонда капремонта. Кроме того, были приглашены представители Жилстройнадзора Югры, прокуратуры Сургута, управляющей компании.

Отмечается, что работы по ремонту кровли будут продолжены – они финишируют к концу января. На это время горожанам предоставят обогреватели, а также сделают перерасчет за коммунальные услуги.

«Стороны обменялись контактами и будут решать вопросы в ручном режиме. Администрация держит ситуацию на контроле и при необходимости окажет помощь жильцам», – заявили в пресс-службе мэрии города.