Следственный комитет возбудить уголовное дело по факту пожара, который случился в новогоднюю ночь в Сургуте

В Сургуте возбудили уголовное дело по факту пожара, где погибло три человека. Следственный комитет уже высказал основную версию: возгорание могло возникнуть из-за того, что в одну розетку было подключено несколько работающих электроприборов – проводка не выдержала.

«По уголовному делу назначены судебно-медицинские, пожарно-техническая, электротехническая и химическая судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказали в пресс-службе СК Югры.

Напомним, что инцидент произошел в новогоднюю ночь на проспекте Ленина, 72. В огне погибли три человека, один доставлен в реанимацию. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС.