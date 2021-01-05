На трассе «Нефтеюганск-Сургут» во время обгона одна иномарка врезалась в другую: один человек пострадал

Вновь ДТП в Сургутском районе, но на этот раз столкнулись две иномарки. Инцидент произошел накануне, 4 января, на 45 километре автодороги «Нефтеюганск-Сургут». В аварии пострадал только один водитель «Хендая».

«В 15:30 в Сургутском районе 56-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Верна», по предварительным данным, при выполнении маневра «обгон», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Круз», под управлением 31-летнего водителя», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры.