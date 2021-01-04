Четыре человека получили травмы из-за ДТП в Сургутском районе

В Сургутском районе маршрутка врезалась в грузовик: четыре человека пострадало. Инцидент произошел вчера, 3 декабря, на третьем километре автодороги на Товарный парк.

«В 08:40 в Сургутском районе 50-летний мужчина, управляя транспортным средством «Форд Транзит», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «МАЗ», под управлением 46-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель и три пассажира Форда», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отмечается, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы.