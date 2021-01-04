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В районе Сургута маршрутка въехала в тяжеловоз

Четыре человека получили травмы из-за ДТП в Сургутском районе

В районе Сургута маршрутка въехала в тяжеловоз
фото: ГИБДД Югры

В Сургутском районе маршрутка врезалась в грузовик: четыре человека пострадало. Инцидент произошел вчера, 3 декабря, на третьем километре автодороги на Товарный парк.

«В 08:40 в Сургутском районе 50-летний мужчина, управляя транспортным средством «Форд Транзит», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «МАЗ», под управлением 46-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель и три пассажира Форда», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отмечается, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы.


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04 января в 14:41, просмотров: 1671, комментариев: 0
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