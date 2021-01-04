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В Сургутском районе произошло задымление в локомотиве грузового поезда

Из-за неисправности в грузовом поезде началось задымление: сургутская транспортная прокуратура начала проверку

В Сургутском районе произошло задымление в локомотиве грузового поезда
фото: pixabay.com

В Сургутском районе произошло задымление в грузовом поезде. По информации, полученной от представителей местной транспортной прокуратуры, инцидент произошел накануне, 3 января, в 17:20 на 745 километре перегона Ульт-Ягун – Вач-Ягун.

Отмечается, что задымление случилось во второй секции локомотива. По предварительной оценке виной всему стал неисправный турбокомпрессор. Несмотря на происшествие, пассажирские поезда следовали по рейсам без задержек, пострадавших не было.

«Сургутской транспортной прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также о пожарной безопасности», – прокомментировали в пресс-службе ведомства.


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03 января в 22:44, просмотров: 1334, комментариев: 0
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