За первые дни 2021 в Сургуте года случилось восемь пожаров

В здании на улице Рационализаторов в Сургуте 3 января случилась очередная трагедия. Предпринимая попытки растопить котел, погиб мужчина. Его личность пока установить не удалось. По предварительным данным, разрыв емкости произошел из-за промерзания системы отопления в месте расширительного бака. «Котел продолжал топиться. Жидкость, мы знаем, при нагревании расширяется. Ей расширяться было уже некуда, из-за чего произошла разгерметизация этого котла», – сообщил государственный инспектор по пожарному надзору по городу Сургуту Александр Пухальский.

Два резонансных пожара, унесших жизни пяти людей произошли в последние дни 2020. Один – в дачном кооперативе «Заречный», где изначально спасатели сообщали о двух мужчинах, выбравшихся из полыхающего здания самостоятельно. Позже стало известно, что в сгоревшем доме находились еще две женщины. Обе погибли. Предварительной версией возникновения пожара стало нарушение правил эксплуатации газо-баллонного оборудования: произошла утечка газа, которая в момент открытия входной двери и одномоментного использования открытого огня (газовой горелки) вызвала взрывную волну.

Другая трагедия - в квартире на Ленина, 72 31 декабря - могла произойти по двум причинам: неосторожное обращение с огнем при курении и аварийный режим работы электрического тока. В тот вечер три человека погибло, одного удалось спасти.

В целом для сургутских огнеборцев новогодние каникулы проходят очень напряженно. За первые дни 2021 года произошло уже восемь пожаров. Из них пять случаев возгорания зафиксировали в новогоднюю ночь. Сейчас представители пожнадзора в усиленном режиме проводят профилактические рейды, разъясняя сургутянам правила противопожарной безопасности.