В Сургуте на место главы города претендует 41 кандидат

В наступившем 2021 году объявился первый претендент на кресло главы Сургута. В общем списке он стал 41-м. О новоиспеченном кандидате известно только, что это мужчина 1978 года рождения, проживающий в Сургуте. Отметим, что это уже 14-й претендент, который предпочел остаться инкогнито. В последний рабочий день 2020 года зарегистрировались сразу пять кандидатов. Среди них многодетная мать из подала Лангепаса, муниципальная служащая из Сургутского района, безработный сургутянин, инженер СГЭС и очередной неизвестный. Весь список самовыдвиженцев в главы города можно посмотреть здесь.

Напомним, что комиссия по отбору претендентов принимает заявки до 12 января. 18 января нового главу города выберут в думе Сургута.