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​В себя не приходила: стали известны подробности состояния спасенной из пожара на Ленина

В Сургуте после пожара в многоэтажке спасенная девушка до сих пор находится в коме

​В себя не приходила: стали известны подробности состояния спасенной из пожара на Ленина
Фото: pixabay.com

Пациентка Сургутской городской клинической больницы, поступившая в канун Нового года после пожара в квартире одной из многоэтажек, после трагедии в себя не приходила. Не смотря на то, что процент ожога у девушки небольшой, угрозу ее здоровью представляет отравление продуктами горения. «Она по-прежнему находится в состоянии комы. Занимаемся лечением. Когда к нам привезли пострадавшую, она уже была на аппарате ИВЛ. Преимущественно, у нее диагностировано отравление и ингаляционная травма. Пока показаний для вывода пациентки из комы нет», – сообщил корреспонденту siapress.ruглавный врач Сургутской городской клинической больницы Михаил Курносиков.

Напомним, трагедия, в которой три человека погибли, произошла в канун Нового года 31 декабря. В многоэтажке на Ленина, 72 на восьмом этаже загорелась квартира. Огонь был ликвидирован бригадой пожарных в течение нескольких минут с момента прибытия. Уточняется, что соседние квартиры от пожара не пострадали. Из огня спасатели вытащили четверых человек. Выжила только одна девушка.


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Сегодня в 14:08, просмотров: 621, комментариев: 0
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