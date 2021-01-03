Рейс «Аэрофлота» Сургут-Москва задержан как минимум на сутки

В аэропорту Сургута 3 января задержано воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот», обслуживающей регулярный рейс Сургут-Москва. Самолет по расписанию должен был улететь в 4:30 по местному времени, однако вылет был отменен. «Причина задержки рейса – техническая неисправность воздушного судна. Сургутской транспортной прокуратурой контролируется исполнение требований федеральных авиационных правил, в части предоставления пассажирам необходимых услуг. В случае выявления нарушений воздушного законодательства, законодательства о защите прав потребителей будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе в сфере административной юрисдикции (ст. 14.4 КоАП РФ)», – сообщает транспортная прокуратура.

Также в сообщении говорится о том, что 147 пассажиров, зарегистрированных на рейс, из которых двое – несовершеннолетние, смогут улететь в столицу только через сутки. Предварительное время вылета – 4 января в 5 часов 50 минут.