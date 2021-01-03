«Песочное дело» окончательно рассыпалось – Дмитрий Попов оправдан

Это победа даже не года, а целой пятилетки. Именно столько шли следовательские и судебные мытарства над бывшим главой Сургута Дмитрием Поповым. В мае 2016 года он стал сначала свидетелем, а затем подозреваемым и обвиняемым по «песочному делу», к которому позже приклеилось еще два эпизода о превышении и злоупотреблении служебными полномочиями.

В начале 2019 года началось рассмотрение дела в сургутском городском суде, которое завершилось в сентябре 2020-го. Вообще дело медленно и печально разваливалось по ходу слушаний, и почти смертельный удар по обвинению нанесло решение Арбитражного суда Югры, который отказался признать сделку по песку незаконной.

Все стало окончательно понятно в момент, когда представитель прокуратуры запросил для бывшего главы Сургута условный срок. В переводе с языка силовиков это значит что-то вроде: «Мы ничего не можем доказать, но и признать, что пять лет мурыжили человека зря, тоже не можем». И судья с этим согласилась – Попов был оправдан.

Чтобы соблюсти политес, прокуратура обжаловала приговор в окружном суде, но так как оно было до косточек обглодано в первой инстанции, и ничего нового обвинение привезти в Ханты-Мансийск не смогло, в начале декабря 2020 года Попов был оправдан окончательно, и это решение вступило в силу.

Впереди – судебный процесс о компенсации за незаконное преследование, но это будет совсем другая долгоиграющая история. Пока Дмитрий Попов может вернуться в Сургутнефтегаз и, наконец, выехать из Сургута не по следственно-судебным делам, а в отпуск. Чего не было больше пяти лет.