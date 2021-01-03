В Северном жилом районе Сургута произошел сбой подачи электричества

Сообщение об отказе электросетей в домах на улице Киртбая поступило утром 2 января. Без света жители Северного жилого района остались на несколько часов. Аварийную ситуацию удалось устранить силами оперативной бригады «Сургутских городских электрических сетей». Уже к полудню подачу электроэнергии восстановили. По информации администрации Сургута, причина отключения – выход из строя кабельной линии. Сейчас все работает в штатном режиме.

В сургутской администрации горожанам также напоминают, что в случае возникновения проблем с электричеством, необходимо немедленно связаться с аварийным диспетчером обслуживающей дом управляющей компании, или позвонить по телефону 112.