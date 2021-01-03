16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8757   EUR  90,7932  

Новости

Больше новостей
Как вы отпраздновали Новый год?
Комментировать
0
Следует ли перенести Рождество с 7 января на 25 декабря?
Комментировать
1
Что надо разместить в газпромовской «свечке»?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте произошло отключение электроэнергии – без света осталась улица Киртбая

В Северном жилом районе Сургута произошел сбой подачи электричества

В Сургуте произошло отключение электроэнергии – без света осталась улица Киртбая
Фото: pixabay.com

Сообщение об отказе электросетей в домах на улице Киртбая поступило утром 2 января. Без света жители Северного жилого района остались на несколько часов. Аварийную ситуацию удалось устранить силами оперативной бригады «Сургутских городских электрических сетей». Уже к полудню подачу электроэнергии восстановили. По информации администрации Сургута, причина отключения – выход из строя кабельной линии. Сейчас все работает в штатном режиме.

В сургутской администрации горожанам также напоминают, что в случае возникновения проблем с электричеством, необходимо немедленно связаться с аварийным диспетчером обслуживающей дом управляющей компании, или позвонить по телефону 112.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:37, просмотров: 63, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Шестая смерть за три дня: ​в Сургуте на улице Профсоюзов обнаружили труп мужчины 1750
  2. Очередной пожар в Сургуте произошел в районе Геологов. Сообщается об одном пострадавшем 1705
  3. ​В Нижневартовске женщина допустила ошибку за рулем и устроила ДТП, в котором пострадал ребенок 1577
  4. ​Еще 226 случаев коронавируса нашли в Югре 1419
  5. ​«Сургутнефтегаз» в декабре снизил добычу нефти сильнее остальных крупных нефтекомпаний 1252
  6. ​Россияне старше 45 лет узнают размер их будущей пенсии через Госуслуги 1148
  7. ​Сегодня – первая с июля суббота, в которую хабаровчане не вышли на акцию в поддержку Фургала 1136
  8. ​Коронавирус забрал жизнь главного Ихтиандра страны – народного артиста Владимира Коренева 1063
  9. ​Наши и не наши агенты 784
  10. ​В России стало меньше пьяных водителей за рулем. Но их число все равно измеряется сотнями тысяч 774
  1. ​В Сургуте ради спасения дольщиков администрация отдаст без торгов один из самых важных участков земли в пойме Оби 7219
  2. ​Первая в истории города: в Сургуте начинает работать новогодняя ярмарка 6195
  3. ​Обеднел на треть. Состояние Владимира Богданова уменьшилось на миллиард долларов 4515
  4. ​Западная часть Сургута полным ходом готовится к появлению автовокзала 4206
  5. Жители поселка вблизи Нижневартовска остались без холодной воды: у них замерз водопровод 3895
  6. В январе 2021 года вартовчанам предложат раздельный сбор мусора 3846
  7. Все в дыму: в сургутском гипермаркете «Магнит» произошел пожар 3423
  8. В Нижневартовске жителей домов на створе улиц Мира и Ленина просят убрать авто для очистки дворов 3236
  9. Светлана Федорова: «Во время пандемии, когда многие службы приостановили деятельность, наша работа продолжалась» 3163
  10. ​Жительница Нефтеюганска пошла на кражу ради праздничного настроения супруга 3090
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 15659
  2. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13441
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 13247
  4. ​Непонятно это все 13218
  5. ​Такой Женя нам не нужен! 13092
  6. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12604
  7. ​Подкоптили дом: на стоянке у жилого дома в Нефтеюганске сгорел ПАЗ 12178
  8. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 11637
  9. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 9724
  10. ​За выходные на дорогах Югры погибли пять человек 9484

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика