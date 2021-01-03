В Сургуте ожидаются продолжительные морозы

Потепления в ближайшие дни в Сургуте синоптики не предвещают. По данным Гисметео, вместе с Новым годом к сургутянам пришли продолжительные морозы. Выше -30 градусов температура воздуха не поднимется до самого четверга. Буквально пару дней – в пятницу и субботу – в Сургуте потеплеет до -25, а дальше снова за -30.

Во время сильных морозов инспекторы ГИБДД простят водителей воздержаться от дальних поездок, либо передвигаться по загородным дорогам в колонне из нескольких авто. Также МЧС Югры напоминает о правилах безопасности и аккуратном использовании техники: «Пожарные напоминают, что обогреватели должны устанавливаться на свободном месте подальше от мебели. Опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов. Ни в коем случае не оставляйте включенные электрические приборы без присмотра или на попечение малолетних детей».