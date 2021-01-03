В Сургуте в 2020 году власти города отсудили 18 объектов-недостроев – ими займутся в первую очередь

Облик города, по мнению многих сургутян портят незаконченные строения, застывшие во времени. К таким относятся, например, кирпичное здание на Мелик-Карамова или недострой в районе перекрестка Энергетиков-бульвар Свободы. Проблема в том, что эти и подобные им объекты являются чьей-то собственностью. Тем не менее, по заявлениям властей, в 2020 году проделана большая работа на этом фронте: чиновники отсудили 18 самых значимых строений – ими займутся в первую очередь.

«Достаточно плотно город работает в направлении ликвидации неиспользуемых муниципальных объектов. В 2020 года подготовили несколько проектов. Когда дом или любой другой объект строительства невозможно снести просто так, требуется разработка проектной документации, прохождение экспертизы этого проекта. Соответственно, это отнимает много времени и влечет большие финансовые затраты. Объекты разные: есть такие, где подрядчик, выполняющий снос, может частично компенсировать затраты, используя вторичный материал, а есть те, где финансовую привлекательность для подрядчика составляют только бюджетные платежи. Поэтому сложность достаточно большая», – рассказал заместитель главы города, курирующий строительную сферу, Владимир Шмидт.