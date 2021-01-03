Культурные учреждения Сургута подготовили интерактивную онлайн-программу на время каникул

В Сургуте и в целом в Югре по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия и посещение учреждений культуры. Однако о досуге сургутян на время январских каникул в этих заведениях позаботились заранее. И пусть общение с прекрасным давно перешло в онлайн-формат (к этому уже многие успели привыкнуть), но время проведенное с пользой и для души в морозные дни греет не хуже горячего чая и теплых носков. Январская погода не оставляют сургутянам выбора, кроме как самоизолироваться от холода. В уютной домашней атмосфере под сверкание разноцветных огней елочной гирлянды и вдохновляющий запах мандаринов можно заняться творчеством. А пошаговое руководство на такой случай уже готово!

1. Сургутский краеведческий музей – один из тех, кто заготовил массу увлекательных новогодних мастер-классов. Снеговик - это настоящий дух зимы! Считается, что он является главными помощниками Деда Мороза во всех новогодних хлопотах. И «слепить» его можно не выходя из дома.

Для этого вам понадобится:

Носок белого цвета.

Любая крупа, например, рис.

Прочная капроновая нить.

Иголка с простой белой ниткой.

Иголка с простой черной ниткой.

Ножницы.

Две черные пуговицы (для глаз).

Красная пуговица (для рта).

Декоративная кнопка с красным наконечником (для носа).

Яркая лента или тесьма длиной 20 см. (для шарфа).

Пуговицы или бусины 2-3 шт.

Готовый помпон для шапки.

2. Узнать, как в старину отмечали Новый год и совершить виртуальную прогулку по знаменитой Купеческой усадьбе Клепикова предлагают сотрудники Краеведческого музея. «Ёлка на Купеческой» – уже традиционное для Сургута мероприятие. Здесь 14 лет подряд готовят культурно-развлекательную программу для посетителей. И этот год не стал исключением. В этом видео таится мастер-класс создания ангелочка, который может стать прекрасным подарком к Рождеству.

3. В создании елочной игрушки родом из детства наших прабабушек и бабушек поможет это видео.

Для работы понадобятся:

ножницы

кисточки плоские

скотч или алюминиевая фольга

бумага или салфетка

тонкая проволока

белая вата

клей ПВА

швейная нитка

зеленая цветная бумага

нитка шерстяная

влажная салфетка

4. Мастер-класс «Мукасолька» от Эльвиры Муллабаевой опубликовано в группе ИКЦ «Старый Сургут» во ВКонтакте. Здесь предлагают повозиться с тестом, из которого получится уникальное новогоднее украшение.

5. К еще одному мастер-классу по изготовлению елочных игрушек в технике «Бумагопластика» предлагает присоединиться «Старый Сургут».

6. Смастерить ангелочка – декоративное украшение, и оберег для дома можно всего лишь за 6,5 минут. Выполняется изделие в технике: скрутка, мотанка, текстиль. Необходимые материалы: ткань хб, нитки, органза, вата.

7. Еще не все подарки подарили? Не придумали, как их упаковать? Тогда вам в помощь мастер-класс «Подарочный мешочек».

8. Обворожительная и скромная спутница Деда Мороза – прекрасная Снегурочка. Такой сувенир может дополнить ваш новогодний антураж, а вечер скрасит процесс его создания.

9. В новогодней программе отметился и культурный центр «ПОРТ». Ещё одно новогоднее интерьерное украшение, которое вы можете изготовить самостоятельно – милый подсвечник.

10. А вот еще одна идея, как украсить новогодний интерьер и сделать оригинальные украшения от культурного центра «ПОРТ». Есть время к следующему Новому году обновить коллекцию елочных игрушек. Техника «Декупаж» наверняка станет одной из ваших любимых. Легко и красиво.

11. А Сургутский художественный музей поможет вам смастерить адвент-календарь. Слово «адвент» происходит от латинского adventus, что означает «приход, пришествие». Такие календари традиционно делают для того, чтобы отсчитывать дни до католического Рождества в декабре (в нем 24 окошка с различными записками и небольшими подарками). Но почему бы не позаимствовать эту идею и для других месяцев года.