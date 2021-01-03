16+
Логотип Сиапресс
USD  73,8757   EUR  90,7932  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Для рук и души: чем занять себя в новогодние каникулы?

Культурные учреждения Сургута подготовили интерактивную онлайн-программу на время каникул

​Для рук и души: чем занять себя в новогодние каникулы?
Фото: pixabay.com

В Сургуте и в целом в Югре по-прежнему действует запрет на массовые мероприятия и посещение учреждений культуры. Однако о досуге сургутян на время январских каникул в этих заведениях позаботились заранее. И пусть общение с прекрасным давно перешло в онлайн-формат (к этому уже многие успели привыкнуть), но время проведенное с пользой и для души в морозные дни греет не хуже горячего чая и теплых носков. Январская погода не оставляют сургутянам выбора, кроме как самоизолироваться от холода. В уютной домашней атмосфере под сверкание разноцветных огней елочной гирлянды и вдохновляющий запах мандаринов можно заняться творчеством. А пошаговое руководство на такой случай уже готово!

1. Сургутский краеведческий музей – один из тех, кто заготовил массу увлекательных новогодних мастер-классов. Снеговик - это настоящий дух зимы! Считается, что он является главными помощниками Деда Мороза во всех новогодних хлопотах. И «слепить» его можно не выходя из дома.

Для этого вам понадобится:

  • Носок белого цвета.
  • Любая крупа, например, рис.
  • Прочная капроновая нить.
  • Иголка с простой белой ниткой.
  • Иголка с простой черной ниткой.
  • Ножницы.
  • Две черные пуговицы (для глаз).
  • Красная пуговица (для рта).
  • Декоративная кнопка с красным наконечником (для носа).
  • Яркая лента или тесьма длиной 20 см. (для шарфа).
  • Пуговицы или бусины 2-3 шт.
  • Готовый помпон для шапки.

2. Узнать, как в старину отмечали Новый год и совершить виртуальную прогулку по знаменитой Купеческой усадьбе Клепикова предлагают сотрудники Краеведческого музея. «Ёлка на Купеческой» – уже традиционное для Сургута мероприятие. Здесь 14 лет подряд готовят культурно-развлекательную программу для посетителей. И этот год не стал исключением. В этом видео таится мастер-класс создания ангелочка, который может стать прекрасным подарком к Рождеству.

3. В создании елочной игрушки родом из детства наших прабабушек и бабушек поможет это видео.

Для работы понадобятся:

  • ножницы
  • кисточки плоские
  • скотч или алюминиевая фольга
  • бумага или салфетка
  • тонкая проволока
  • белая вата
  • клей ПВА
  • швейная нитка
  • зеленая цветная бумага
  • нитка шерстяная
  • влажная салфетка

4. Мастер-класс «Мукасолька» от Эльвиры Муллабаевой опубликовано в группе ИКЦ «Старый Сургут» во ВКонтакте. Здесь предлагают повозиться с тестом, из которого получится уникальное новогоднее украшение.

5. К еще одному мастер-классу по изготовлению елочных игрушек в технике «Бумагопластика» предлагает присоединиться «Старый Сургут».

6. Смастерить ангелочка – декоративное украшение, и оберег для дома можно всего лишь за 6,5 минут. Выполняется изделие в технике: скрутка, мотанка, текстиль. Необходимые материалы: ткань хб, нитки, органза, вата.

7. Еще не все подарки подарили? Не придумали, как их упаковать? Тогда вам в помощь мастер-класс «Подарочный мешочек».

8. Обворожительная и скромная спутница Деда Мороза – прекрасная Снегурочка. Такой сувенир может дополнить ваш новогодний антураж, а вечер скрасит процесс его создания.

9. В новогодней программе отметился и культурный центр «ПОРТ». Ещё одно новогоднее интерьерное украшение, которое вы можете изготовить самостоятельно – милый подсвечник.

10. А вот еще одна идея, как украсить новогодний интерьер и сделать оригинальные украшения от культурного центра «ПОРТ». Есть время к следующему Новому году обновить коллекцию елочных игрушек. Техника «Декупаж» наверняка станет одной из ваших любимых. Легко и красиво.

11. А Сургутский художественный музей поможет вам смастерить адвент-календарь. Слово «адвент» происходит от латинского adventus, что означает «приход, пришествие». Такие календари традиционно делают для того, чтобы отсчитывать дни до католического Рождества в декабре (в нем 24 окошка с различными записками и небольшими подарками). Но почему бы не позаимствовать эту идею и для других месяцев года.


нравится (12) не нравится (0)
03 января в 11:32, просмотров: 1385, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
03 января в 16:54
Это все очень и интересно, и занимательно. Но сейчас идут все же новогодние и Рождественские праздники. При чем здесь занятия в кружке «Умелые руки» и «ОчУмелые ручки»? «Делу время-потехе час». Необходимы предложения для развлечения и отдыха!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске во время движения авто скончался водитель // ВИДЕО 1476
  2. В первый день года 14 югорчан выиграли миллион в лотерее 1245
  3. Семь югорчан скончались от коронавируса накануне 1082
  4. Четверо вартовчан пытались оправдать убийцу на суде 880
  5. За день в Югре коронавирус выявили у 233 местных жителей 762
  6. В Сургутском районе произошло задымление в локомотиве грузового поезда 754
  7. В Нижневартовске с рейса сняли дебошира, который матерился на борту самолета 681
  8. В нефтеюганском санатории будут помогать реабилитироваться пациентам, перенесшим ковид 662
  9. Куда сходить в Сургуте на праздничных выходных? 659
  10. Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов 625
  1. ​Первая в истории города: в Сургуте начинает работать новогодняя ярмарка 6472
  2. ​Обеднел на треть. Состояние Владимира Богданова уменьшилось на миллиард долларов 4628
  3. Все в дыму: в сургутском гипермаркете «Магнит» произошел пожар 3893
  4. Пожар в сургутской многоэтажке унес жизни трех человек 3420
  5. ​В Сургуте на Рационализаторов разорвало отапливаемый котел – погиб человек 3343
  6. Вартовчанин лишился 39 тысяч рублей: его развела девушка, которая попросила оплатить праздничный ужин на свидании 3316
  7. Светлана Федорова: «Во время пандемии, когда многие службы приостановили деятельность, наша работа продолжалась» 3282
  8. Шестая смерть за три дня: ​в Сургуте на улице Профсоюзов обнаружили труп мужчины 2984
  9. ​Кто хочет стать главой Сургута? // СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 2951
  10. СИА-ПРЕСС 2020. Десятка лучших фильмов про Новый Год и Рождество 2782
  1. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 15774
  2. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 13838
  3. ​В Сургуте задержали претендента на мэрское кресло, «как опасного преступника» 13547
  4. ​Непонятно это все 13299
  5. ​Такой Женя нам не нужен! 13235
  6. ​Очень хороший специалист: врач травмцентра Сургута, обвиняемый во взяточничестве, продолжает работать 12672
  7. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 11793
  8. ​За выходные на дорогах Югры погибли пять человек 10094
  9. 31 декабря будет в Югре выходным днем, но его придется отработать 9860
  10. ​На дороге в Нефтеюганске умер водитель «Лады» 9656

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика