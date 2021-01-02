В декабре «Сургутнефтегаз» сократил добычу нефти на 14,7 процента

«Сургутнефтегаз» сильнее всех крупных нефтекомпаний сократил добычу сырья в декабре. Об этом пишет ТАСС. Главная компания Сургута в последний месяц года добыла 4,4 млн тонн нефти, что на 14,7 процента ниже обычного. Для сравнения: «Роснефть» понизила этот показатель на 12,3 процента, «ЛУКОЙЛ» – на 13,4 процента, «Газпром нефть» – на 6,6 процента.

Если говорить о годовых показателях, то, по данным МСФО, больше всех пострадал «ЛУКОЙЛ» – у него сокращение дошло до 10,6 процента. У «Сургутнефтегаза» – 9,9 процента, у «Роснефти» – 9,8 процента.

В России за 2020 год добыли 512 млн тонн нефти – в последний раз так мало из недр извлекали в 2010 году. А ведь 2019 год страна закончила с постсоветским рекордом добычи – 568 млн тонн, пишет ТАСС. Понятно, что причина проблемы – в коронавирусном кризисе, который резко сократил экономику и производство по всему миру, и потребность в нефти так же упала. Дело доходило даже до отрицательных цен на этот ресурс на рынке. Более-менее стабилизировать ситуацию позволяет соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.