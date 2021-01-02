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​«Сургутнефтегаз» в декабре снизил добычу нефти сильнее остальных крупных нефтекомпаний

В декабре «Сургутнефтегаз» сократил добычу нефти на 14,7 процента

​«Сургутнефтегаз» в декабре снизил добычу нефти сильнее остальных крупных нефтекомпаний
Фото siapress.ru

«Сургутнефтегаз» сильнее всех крупных нефтекомпаний сократил добычу сырья в декабре. Об этом пишет ТАСС. Главная компания Сургута в последний месяц года добыла 4,4 млн тонн нефти, что на 14,7 процента ниже обычного. Для сравнения: «Роснефть» понизила этот показатель на 12,3 процента, «ЛУКОЙЛ» – на 13,4 процента, «Газпром нефть» – на 6,6 процента.

Если говорить о годовых показателях, то, по данным МСФО, больше всех пострадал «ЛУКОЙЛ» – у него сокращение дошло до 10,6 процента. У «Сургутнефтегаза» – 9,9 процента, у «Роснефти» – 9,8 процента.

В России за 2020 год добыли 512 млн тонн нефти – в последний раз так мало из недр извлекали в 2010 году. А ведь 2019 год страна закончила с постсоветским рекордом добычи – 568 млн тонн, пишет ТАСС. Понятно, что причина проблемы – в коронавирусном кризисе, который резко сократил экономику и производство по всему миру, и потребность в нефти так же упала. Дело доходило даже до отрицательных цен на этот ресурс на рынке. Более-менее стабилизировать ситуацию позволяет соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 323, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 17:31
Да, ОПЕК пока пытается регулировать добычу. Однако надежды на то, что США с ее сланцевой нефтью снизят нефтедобычу не оправдались. Так как они вообще якобы против картельных соглашений. Поэтому не сокращается число там число буровых станков. Тут ещё Иран повышает добычу, так как у него нет ресурсов в стране для снижения добычи. Словом, нефтяной мир вошёл в 2021 год с проблемами, которые видимо не покинут их весь год. Страдают и газовики. Они закончили 9 месяцев с убытками 586 миллиардов долларов. Тут сказывается снижение цены на нефть, к которой привязан газ. И наступление американского СПГ на рынок Западной Европы- традиционный рынок сбыта трубопроводного газа Газпрома. Хотя, по заявлениям Президента РФ, Россия постепенно освобождается от «нефтяной иглы». Сейчас нефтедоходы в бюджете страны составляют 30 %. Но тем не менее, это останется в ближайшее время значительной частью дохода бюджета страны в будущем.

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