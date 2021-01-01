В канун Нового года в садовом товариществе «Заречный» Сургута пожар унес жизни двух человек

Накануне Нового года в Сургуте произошла еще одна трагедия, связанная с огнем: при пожаре в садовом товариществе «Заречный» погибло два человека.

Как передает пресс-служба администрации Сургута, предположительной причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газовых баллонов.

«Мы просим вас быть осторожнее при обращении с газовым оборудованием. Соблюдать в точности все правила и нормы безопасности: они созданы для того, чтобы уберечь вас, — обратились представители администрации к горожанам. — Если вы столкнулись с неисправностью или не уверены, что газовое оборудование безопасно, пожалуйста, немедленно свяжитесь с ЕДДС по телефону 112».

Отметим, что это не единственный пожар, вспыхнувший перед праздником. Ранее siapress.ru сообщал, что в многоэтажке на проспекте Ленина, 72 загорелась квартира — погибли три человека. А днем 31 декабря также горел гипермаркет «Магнит Семейный» на Быстринской — там обошлось без жертв.