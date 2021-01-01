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​При пожаре на одной из сургутских дач погибло два человека

В канун Нового года в садовом товариществе «Заречный» Сургута пожар унес жизни двух человек

​При пожаре на одной из сургутских дач погибло два человека
Фото: pixabay.com

Накануне Нового года в Сургуте произошла еще одна трагедия, связанная с огнем: при пожаре в садовом товариществе «Заречный» погибло два человека.

Как передает пресс-служба администрации Сургута, предположительной причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации газовых баллонов.

«Мы просим вас быть осторожнее при обращении с газовым оборудованием. Соблюдать в точности все правила и нормы безопасности: они созданы для того, чтобы уберечь вас, — обратились представители администрации к горожанам. — Если вы столкнулись с неисправностью или не уверены, что газовое оборудование безопасно, пожалуйста, немедленно свяжитесь с ЕДДС по телефону 112».

Отметим, что это не единственный пожар, вспыхнувший перед праздником. Ранее siapress.ru сообщал, что в многоэтажке на проспекте Ленина, 72 загорелась квартира — погибли три человека. А днем 31 декабря также горел гипермаркет «Магнит Семейный» на Быстринской — там обошлось без жертв.


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Сегодня в 16:09, просмотров: 221, комментариев: 0
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