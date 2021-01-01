Сургутские ТОСы представили свои снежные городки — где они находятся?

Новогодние каникулы в Сургуте обещают быть морозными — но когда холод останавливал северян?

За праздничным настроением следует выходить в ледовые городки — их в Сургуте восемь: главным можно назвать тот, что на Центральной площади (там и рождественская ярмарка работает), кроме него — перед администрациями Сургута и района на площади Советов, в центре города на территории бывшего кинотеатра «Аврора», на проспекте Мира рядом со строящимся храмом, возле торгового центра «Росич» в 25-м микрорайоне, а также в скверах Геологам-первопроходцам и в 31 микрорайоне. Жителям ПИКС можно прогуляться до Сургутского музыкально-драматического театра.

ТОСы, напомним, также представили свои версии снежных городков — они находятся во дворах и на придомовых территориях. Всего таких локаций в Сургуте 18, по некоторым из них мы прошлись накануне Нового года (смотрите обзор на siapress.ru).

Можно устроить себе квест — пройтись по всем. Главное — не обморозиться.