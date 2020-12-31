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Пожар в сургутской многоэтажке унес жизни трех человек

В Сургуте загорелась квартира многоэтажного дома в центре города

Пожар в сургутской многоэтажке унес жизни трех человек
Фото: ast-city.ru

В доме на проспекте Ленина, 72 при пожаре в квартире погибло три человека. Сообщается о еще одном пострадавшем. По предварительным данным, скончались гость, мать и сын. Дочь погибшей женщины госпитализирована в медучреждения в крайне тяжелом состоянии, сообщает К-Информ.

Известно, что пожар произошел в квартире на восьмом этаже. Сообщение о возгорании поступило 31 декабря в 18:28. Буквально через десять минут огонь уже был ликвидирован. Первоначально из квартиры спасатели вытащили двух пострадавших. Причина возгорания сейчас выясняется дознавателями. Работы на месте происшествия продолжаются.

В пресс-службе МЧС Югры также сообщили, что соседние квартиры не пострадали. Огонь и дым были локализованы в пределах одной комнаты.


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31 декабря 2020 в 22:12, просмотров: 435, комментариев: 0
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