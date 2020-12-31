В Сургуте загорелась квартира многоэтажного дома в центре города

В доме на проспекте Ленина, 72 при пожаре в квартире погибло три человека. Сообщается о еще одном пострадавшем. По предварительным данным, скончались гость, мать и сын. Дочь погибшей женщины госпитализирована в медучреждения в крайне тяжелом состоянии, сообщает К-Информ.

Известно, что пожар произошел в квартире на восьмом этаже. Сообщение о возгорании поступило 31 декабря в 18:28. Буквально через десять минут огонь уже был ликвидирован. Первоначально из квартиры спасатели вытащили двух пострадавших. Причина возгорания сейчас выясняется дознавателями. Работы на месте происшествия продолжаются.

В пресс-службе МЧС Югры также сообщили, что соседние квартиры не пострадали. Огонь и дым были локализованы в пределах одной комнаты.